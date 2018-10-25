В Челябинской области задержали школьниц, бросивших венок в Вечный огонь

ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Полиция задержала троих восьмиклассниц, двое из которых подозреваются в том, что бросили венок в Вечный огонь на мемориале в Златоусте, а третья — снимала происходящее на видео, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по Челябинской области.

На размещенном в интернете видео видно, как два человека берут на мемориале венок и бросают его в Вечный огонь. Как сообщала пресс-служба ГУМВД России по региону, с места происшествия изъято видео, полиция устанавливает причастных к этому лиц.

"Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения… в результате были установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались трое учащихся восьмых классов одной из школ города, одна из них снимала видео происходящего", — говорится в сообщении.

По данным полиции, подростки на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояли, проживают в семьях, характеризуются по месту жительства и учебы удовлетворительно.

В отделе полиции "Новозлатоустовский" ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм), санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста до трех месяцев, уточняется в сообщении.

В отношении подозреваемой, достигшей 14-летнего возраста, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, две несовершеннолетние поставлены на учет в полицию, добавляется в сообщении.