На Кубани увеличили количество спецтехники для ликвидации ЧС

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Дорожники во второй половине дня увеличили количество спецтехники для ликвидаций ЧС на Кубани до 49 единиц, сообщает Росавтодор.

В результате ливней более 1,6 тысячи домовладений подтоплено в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. В четверг глава МЧС Евгений Зиничев провел селекторное совещание в Туапсе, в нем приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, представители федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

"Во второй половине дня 25 октября федеральные дорожники увеличили группировку сил и средств, задействованных в работах: мобилизовано 49 единиц техники, включая три крана, три фронтальных погрузчика, 34 самосвала, четыре экскаватора, манипулятор, асфальтоукладчик, каток и 36 дорожных рабочих. Погодные условия в настоящее время позволяют реализовывать весь комплекс ремонтно-восстановительных работ. На объекте оборудовано дежурное освещение. Бригады будут устранять последствия стихии в круглосуточном режиме", — говорится в сообщении.

При этом проезд по федеральной трассе закрыт. Движение транспорта организовано по временной схеме: выделено два участка для разворота на 81-м километре в районе поселка Магри и 98-м километре в поселке Аше.

При благоприятных погодных условиях и дальнейшем снижении уровня воды в реке специалисты рассчитывают обеспечить проезд в поселок Макопсе в реверсивном режиме уже в субботу, 27 октября, открыть движение в полном объеме — в воскресенье, 28 октября.