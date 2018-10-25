Аксенов предложил ввести в школах штатных психологов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после трагедии в Керченском политехническом колледже предложил ввести в учебных заведениях штатных психологов.

"Сформирован комплекс мер, который носит ряд конкретных предложений, в том числе введение штатных психологов в школах, дошкольных учреждениях, тех, кто как раз должен работать над профилактикой. По крайней мере иметь возможность и шанс таких людей, которые сбились с пути, вернуть их на путь истинный, подсказать вовремя заблудшим, что они двигаются не в ту сторону", — сказал Аксенов в телевизионной программе "Серьёзный разговор" в прямом эфире ТК "Первый Крымский".

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, убив 20 и ранив еще несколько десятков людей. После массового убийства Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. По факту произошедшего сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", но позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.