СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал модернизировать систему здравоохранения Керчи, где произошла трагедия в местном политехническом колледже.

"Керчи будет уделен особый подход и внимание. Мы до 1 декабря представим планы модернизации и закупки оборудования в керченские больницы", — сказал Аксенов в телевизионной программе "Серьёзный разговор" в прямом эфире телеканала "Крым 24".

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.