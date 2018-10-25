С ж/д станций на Кубани вывезли автобусами более тысячи пассажиров

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более тысячи пассажиров перевезено со станций Туапсе и Горячий Ключ, где нарушено движение поездов из-за подтопления, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В результате ливней более 1,6 тысячи домовладений подтоплено в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. В четверг глава МЧС Евгений Зиничев провел селекторное совещание в Туапсе, в нем приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, представители федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления

"Продолжается работа по размену пассажирских поездов со станций Туапсе и Горячий Ключ. Всего перевезено более одной тысячи пассажиров, задействовано 30 автобусов", — сказал собеседник агентства.

В пунктах временного размещения находятся более 380 человек. Спланированы и проработаны вопросы по проведению аварийно-восстановительных работ инфраструктуры. Начата работа комиссий по оценке ущерба.

В ликвидации последствий происшествия привлечены более 1,46 тысячи человек и 330 единиц техники, из них 3 аварийно-восстановительных поезда, в том числе от МЧС России — 420 человек и 110 единиц техники. Также в Туапсе дополнительно направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Зиничев призвал собравшихся не допустить тяжелых последствий стихии и оказывать максимальную помощь пострадавшим жителям, особенно маломобильным гражданам.