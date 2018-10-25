"Критическая точка" в состоянии пострадавших в Керчи прошла, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что критическая точка в состоянии пострадавших в Керченском политехническом коллеже прошла.

"В больницах находится сегодня 47 раненых. Для нас критическая точка прошла и есть уверенность, что мы больше никого не потеряем. Ни одного человека в этой ситуации", — сказал Аксенов в телевизионной программе "Серьёзный разговор" в прямом эфире ТК "Первый Крымский".

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.