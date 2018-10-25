Причину пожара на рынке под Астраханью установят в начале ноября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости. Специалисты в течение 10 дней установят причину пожара, который произошел на рынке "Хитрый" в Ахтубинске, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.

Торговый павильон на рынке на улице Нестерова загорелся в 17.40 мск вторника. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий номер. Из-за задымления из близлежащих домов были эвакуированы 85 человек, которых разместили в местной школе. Пожар удалось ликвидировать спустя примерно шесть часов. Никто не пострадал.

"По факту пожара назначена пожарно-техническая экспертиза", — сказал он, добавив, что причина будет озвучена примерно через десять суток.