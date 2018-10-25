Суд оставил в силе приговор осужденным за пытки силовикам из Ингушетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в четверг оставил в силе приговор Нальчикского гарнизонного военного суда семерым сотрудникам правоохранительных органов Ингушетии, осужденным за пытки задержанных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Катькало.

В конце июля текущего года гарнизонный суд приговорил шестерых силовиков к лишению свободы на срок от 3 до 10 лет в колонии, еще одного – к 3 годам условно. Приговор был обжалован.

"Приговор оставлен без изменения", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в июле 2016 года сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии по подозрению в совершении разбойного нападения на банк в городе Сунжа задержали 50-летнего жителя Карабулака. По данным следствия, оперативники применили физическое насилие в отношении задержанного и его 39-летней супруги, требуя признания в участии в разбойном нападении. Во время допроса подозреваемый скончался в здании ЦПЭ.

Кроме того, как считает следствие, обвиняемые с применением физического насилия, в том числе с использованием электротока, заставляли еще четверых задержанных признаваться в хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь полицейских и иных преступлениях. Также они, по версии следствия, вымогали деньги и отобрали автомобиль у гражданина Азербайджана под угрозой распространения позорящих его сведений.

Фигурантами дела стали начальник регионального ЦПЭ Тимур Хамхоев, его заместитель Сергей Хандогин, начальник отдела ЦПЭ Андрей Безносюк, а также оперативники Алихан Беков и Иса Аспиев, начальник Сунженского ОМВД Магомед Беков, а также бывший оперативник УФСБ по Ингушетии Мустафа Цороев. Гособвинение просило приговорить их к различным срокам заключения — от 6 до 16 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признали.