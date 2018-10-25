На Кубани увеличат число комиссий по обходу дворов после наводнения

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края. Архивное фото

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края. Архивное фото

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев через свой аккаунт в Twitter поблагодарил экстренные службы за слаженную работу и сообщил о необходимости увеличения комиссий, занимающихся подворовым обходом после подтоплений.

"Хочу поблагодарить все экстренные службы за слаженную, профессиональную работу и за личное мужество. Сделать предстоит еще очень много, но в первую очередь — кратно увеличить количество комиссий, занимающихся подворовым обходом", — написал Кондратьев.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.

Хочу поблагодарить все экстренные службы за слаженную, профессиональную работу и за личное мужество. Сделать предстоит еще очень много, но в первую очередь — кратно увеличить количество комиссий, занимающихся подворовым обходом. pic.twitter.com/t3AxU2e1fJ — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 25 октября 2018 г.

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