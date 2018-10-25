КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Случаев искусственного завышения цен на социально значимые продукты в подтопленных районах не зафиксировано, сообщает администрация Краснодарского края.

Сообщается, что сегодня в ходе поездки в пострадавшие от затопления территории губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил следить за ценами в магазинах, чтобы не допустить спекуляции.

"Искусственное завышение цен на социально значимые продукты недопустимо. Поэтому в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах ведется постоянный мониторинг стоимости продовольственных товаров. Случаев повышения цен не зафиксировано", – сказал руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный, его цитирует пресс-служба администрации края.

В случае появления фактов завышения цен в зоне подтопления жителям края предлагается сообщать об этом в департамент по телефону 8 (861) 268-46-64. "Информация о поступивших обращениях будет обработана и при необходимости передана в соответствующие органы", — говорится в сообщении.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.