Глава МЧС проверил ход ликвидации последствий наводнения на Кубани

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев проверил ход ликвидации последствий подтоплений в Краснодарском крае, сообщает администрация региона.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.

"Глава МЧС России оценил ход ликвидации последствий ЧС в Туапсинском районе. Евгений Зиничев и Вениамин Кондратьев осмотрели наиболее пострадавшие в результате стихии объекты северной части Туапсе", — сообщает пресс-служба администрации региона.

Также сообщается, что министр и губернатор проинспектировали ход устранения последствий затопления в селе Кривенковском.