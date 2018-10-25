Глава МЧС проверил ход ликвидации последствий наводнения на Кубани

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев проверил ход ликвидации последствий подтоплений в Краснодарском крае, сообщает администрация региона.
"Глава МЧС России оценил ход ликвидации последствий ЧС в Туапсинском районе. Евгений Зиничев и Вениамин Кондратьев осмотрели наиболее пострадавшие в результате стихии объекты северной части Туапсе", — сообщает пресс-служба администрации региона.
Также сообщается, что министр и губернатор проинспектировали ход устранения последствий затопления в селе Кривенковском.