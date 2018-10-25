В Дагестане около 47 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Около 47 тысяч человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за сильного ветра, сообщает Минэнерго РФ.

Из-за непогоды с 16.50 мск происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ "МРСК Северного Кавказа".

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 47 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей – 14 МВт. Температура наружного воздуха 20ºС", — сообщает ведомство.

Минэнерго отмечает, что работы осложняются тяжелыми климатическими условиями. "Полное устранение неполадок займет не менее четырех часов", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ситуация находится на особом контроле Минэнерго и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.