В Дагестане около 47 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Около 47 тысяч человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за сильного ветра, сообщает Минэнерго РФ.
"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 47 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей – 14 МВт. Температура наружного воздуха 20ºС", — сообщает ведомство.
Минэнерго отмечает, что работы осложняются тяжелыми климатическими условиями. "Полное устранение неполадок займет не менее четырех часов", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что ситуация находится на особом контроле Минэнерго и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.