РЖД предлагают альтернативные варианты задержанных на Кубани поездов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. РЖД предлагают альтернативные варианты для задержанных в Краснодарском крае пассажиров поездов или компенсации стоимости проезда, сообщает компания.

Накануне в связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в городе Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.

"Пассажирам задержанных в Краснодарском крае поездов предлагаются альтернативные варианты доставки или компенсации стоимости проезда", — говорится в сообщении.

Клиентам компании предлагают несколько вариантов. Первый — продолжить поездку после открытия движения с переоформлением билета и предоставлением бесплатного места для проживания в гостиницах РЖД; второй — воспользоваться авиатранспортом за счет ФПК; третий — вернуть стоимость билетов без удержания комиссии с начислением бонусных баллов (6 тысяч баллов).

"Кроме того, пассажиры, которые ранее приобрели билеты и еще не выехали к местам назначения, могут без оплаты специального сбора вернуть или переоформить проездные документы на поезда, курсирующие на данном участке… По прогнозам, на восстановление инфраструктуры для безопасного пропуска пассажирских поездов может потребоваться до трех суток. ОАО "РЖД" просит пассажиров учитывать это при планировании своих поездок", — добавили в компании.