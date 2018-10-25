Под Астраханью бродячие собаки напали на ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту нападения бродячих собак на девятилетнего ребенка в Наримановском районе Астраханской области, сообщает СУСК России по области.

По предварительным данным, в четверг днем в селе Солянка бродячие собаки покусали второклассника. Ребенок был доставлен в астраханскую больницу с ранами на лице и ногах. По данному факту организована проверка.

"Следствием будет дана надлежащая юридическая оценка действиям лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории Наримановского района", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.