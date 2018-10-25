В Ростове три человека пострадали в ДТП с автобусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении четырех автомобилей, в том числе автобуса, в Ростове-на-Дону в четверг, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.

По предварительным данным ведомства, в четверг днем на проспекте Ленина водитель "ГАЗ-2790" при повороте налево не уступил дорогу автобусу "Лиаз" и столкнулся с ним.

От удара автомобиль ГАЗ отбросило на стоящий на перекрестке автомобиль Fiat, который после этого врезался в опору дорожного знака. При падении дорожный знак повредил припаркованный у края проезжей части Hyundai Accent.

"В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса 2001 и 1954 годов рождения, а также водитель автомобиля Fiat. Проводится проверка", — говорится в сообщении.