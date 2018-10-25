В Петербурге главбуха районного УМВД осудили за хищение 43 миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга в четверг приговорил к двум годам колонии главного бухгалтера УМВД по Красносельскому району города Светлану Бузукину, обвиняемую в хищении более 43 миллионов рублей со служебной банковской карты, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

Суд признал Бузукину виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество), частью 2 статьи 174.1, частью 1 статьи 174.1 (легализация денежных средств), частью 1 статьи 292 (служебный подлог), частью 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ).

Бузукина вину признала. Дело слушалось в особом порядке.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в ИК общего режима со штрафом 300 000 рублей. Иск на сумму 43 700 000 рублей признан по праву.

"Бузукина взята под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, в ходе проведения плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности УМВД, сотрудниками Контрольно-ревизионного управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 2 октября 2017 года были установлены факты неоприходования денежных средств, полученных с корпоративной карты УМВД, на сумму более 43,6 миллиона рублей. Как сообщал РИА Новости представитель ведомства, полученная в ходе проверки информация была передана в управление городского Следственного комитета для возбуждения уголовного дела.

При избрании меры пресечения в октябре 2017 года Бузукина являлась подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 285.1 ("Нецелевое расходование бюджетных средств, совершённое группой лиц в особо крупном размере"), частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Тогда доказанная сумма хищений составляла 27 миллионов рублей.

По данным ОПС, следствие полагает, что Бузукина совместно с неустановленными следствием лицами в период с 1 июля 2013 по 29 сентября 2017 года, имея доступ к корпоративной банковской карте, привязанной к лицевому счету районного УМВД, обналичивала деньги, которые перечислялись на этот счёт по заявкам на различные нужды, связанные с деятельностью ведомства.

Следствием установлено, что после этого часть денег Бузукина оприходовала в кассе УМВД, а остальными распоряжалась по собственному усмотрению. При этом факт хищения Бузукина и неустановленные следствием лица скрывали путем предоставления в контролирующие органы отчетной документации, содержащей недостоверные сведения, сообщала ОПС

По данным ОПС, легализация денежных средств на сумму около 1,5 млн рублей и 623 000 рублей была произведена путем заключения договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома и приобретением в собственность автомобиля Infiniti Q50 стоимостью 1,59 млн рублей.