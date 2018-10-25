После ЧП в Керчи пензенский губернатор предложил мониторить соцсети

ПЕНЗА, 25 окт — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев после трагедии в Керчи предложил организовать круглосуточный мониторинг популярных среди молодежи сообществ в социальных сетях и активно предлагать позитивный контент для подростков, сообщило правительство региона.

Президент России ранее заявил, что трагедия в Керчи стала результатом глобализации, включая соцсети, все началось с трагических событий в американских школах. Президент добавил, что слишком мало создается нужного контента в интернете для молодежи, и она хватает суррогат героизма вместо настоящего. Также президент потребовал от Росгвардии представить предложения по усилению контроля за оборотом оружия.

"Считаю, что нам необходимо усилить межведомственное взаимодействие в целях профилактики правонарушений и преступлений… В частности, предлагаю организовать круглосуточную работу региональной мобильной группы мониторинга интернет-сообществ в социальных сетях, популярных среди пензенской молодежи, активнее противопоставлять деструктивному содержанию позитивную информацию", — цитирует пресс-служба Белозерцева его слова на открытом форуме "Актуальные вопросы в сфере профилактики правонарушений и преступлений".

"Стоит подумать и над увеличением возраста, с которого выдается разрешение на приобретение оружия, с 18 до 21 года, когда личность молодого человека в целом сформирована, а психика становится уравновешеннее, менее подверженной негативным влияниям, приводящим к трагическим последствиям", — добавил губернатор.

Глава региона призвал всех участников системы профилактики уделять особое внимание работе с молодежью.

"От трагических событий, произошедших в керченском политехническом колледже, не застрахован ни один регион, ни одна образовательная организация… Хочу подчеркнуть, что ни системы видеонаблюдения, ни рамки металлодетекторов не гарантируют стопроцентной защиты наших детей от угроз сегодняшнего времени до тех пор, пока не будут устранены настоящие причины посягательств на безопасность наших граждан", — сказал он.

В пресс-службе отметили, что многие эксперты среди основных причин трагедии в Керчи и подобных происшествий в других регионах называют негативное влияние интернет-ресурсов с деструктивным контентом.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.