Около 1,5 тысячи человек ликвидируют последствия стихии на Кубани

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Около 1,5 тысячи человек и порядка 330 единиц техники привлечены к ликвидации последствий воздействия стихии в Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районах Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"К ликвидации последствий ЧС привлечены более 1,46 тысячи человек и 330 единиц техники, в том числе три аварийно-восстановительных поезда", — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что почти 70 тысяч человек остались без водоснабжения в четырех населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края после проливных дождей. Кроме того, в этом районе задержано движение 25 пассажирских поездов.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.