В Москве обокрали гримерки артистов театра Безрукова

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Злоумышленники в среду проникли в помещение гримерных в Московском губернском театре, художественным руководителем которого является народный артист РФ Сергей Безруков, и унесли оставленные в них деньги и мобильные телефоны, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах столицы.

"Сотрудники театра заявили в полицию, что неизвестные незаконно проникли в помещение гримерных в Московском губернском театре и тайно похитили оставленные там телефоны и денежные средства", — сказал собеседник агентства.

Имущества, по его словам, лишились четыре сотрудника театра. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).