На Кубани в труднодоступную станицу направили пеший отряд МЧС

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Пеший отряд МЧС направлен в труднодоступную станицу Кабардинскую Апшеронского района, где в результате обильных дождей оказались затопленными 385 дворов, сообщает администрация Краснодарского края.

"Есть отдаленные территории, в которые до сих пор трудно попасть без специальной техники… В деревню Кабардинскую был направлен пеший отряд МЧС, который поможет доставить эвакуированных жителей в Хадыженск. В этом населенном пункте были затоплены 385 придомовых участков", — говорится в сообщении.

Всего в результате спасательных работ в Апшеронском районе было эвакуировано 239 человек, из них 68 детей, все они находятся в созданных пунктах размещения, уточняет пресс-служба администрации.

Сообщалось также, что районные власти в целях контроля за обстановкой и в связи с тем, что некоторые жители не желают покидать свои дома, будут проводить подворовые обходы, к которым привлекут военных и казаков, запустят квадрокоптеры для совершения облетов пострадавших от стихии территорий. Данные с квадрокоптеров будут поступать в оперативный штаб.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.