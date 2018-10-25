На борьбу с подтоплением в Кубани привлекут квадрокоптеры и казаков

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Квадрокоптеры будут облетать затопленные территории, а казаков привлекут к подворовым обходам в Апшеронском районе, сообщает администрация Краснодарского края.

Со ссылкой на главу пострадавшего от стихии Апшеронского района Романа Германа сообщается, что некоторые жители не хотят покидать свои дома, поэтому властями было принято решение о подворовом обходе территорий. "К обходу планируется привлекать казаков и военных", — говорится в сообщении.

Также в целях контроля обстановки будут запущены четыре квадрокоптера. "С их помощью будет совершен облет… это поможет обнаружить тех, кто, возможно, нуждается в помощи и оценить реальную картину происходящего. Все данные с квадрокоптеров будут передаваться в студию, организованную в администрации района", — говорится в сообщении.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидаций последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.