В Ростове-на-Дону произошел пожар на территории роддома

Пожар на территории роддома в Ростове-на-Дону. 25 октября 2018

Пожар на территории роддома в Ростове-на-Дону. 25 октября 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости. Пожар произошел в неэксплуатируемом помещении на территории родильного дома № 2 в Ростове-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

По его словам, в 15.44 мск на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу пл. Карла Маркса, 8.

"Произошло загорание в отдельно стоящем неэксплуатируемом помещении на территории родильного дома №2 на площади 10 квадратных метров", — сказал он. В 16.12 мск пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

На месте работали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.