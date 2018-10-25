Кубанская епархия начала сбор вещей и продуктов для пострадавших в Туапсе

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Екатеринодарская и Кубанская епархия Русской православной церкви начала сбор вещей и продуктов для пострадавших из-за непогоды местных жителей, сообщил в четверг РИА Новости пресс-секретарь синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Василий Рулинский.

"Последние данные по Туапсе: в епархии начали сбор вещей и продуктов. Священники поддерживают людей, которые находятся в застрявших поездах: они приехали к ним на место. При Свято-Ильинском храме Ходыженска подготовлен пункт временного размещения. В государственных пунктах временного размещения также находятся наши священники и сестры и милосердия: беседуют, поддерживают пострадавших", — сказал Рулинский.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Сейчас в Туапсинском районе идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля хода ликвидаций последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.