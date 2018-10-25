СК установил участников видео с жестоким избиением подростка в Москве

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Следователи установили двух участников видео с жестоким избиением подростка в Москве, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что следователи дадут правовую оценку по опубликованному в интернете видео, где группа подростков руками и ногами бьют сверстника "по голове и в область жизненно важных органов". Какой конфликт привел к такому развитию событий, неясно.

"В рамках проводимой проверки по факту жестокого избиения подростка на юге Москвы установлены двое участников инцидента, которые в настоящее время находятся в следственном подразделении ГСУ СК РФ по городу Москве. Следователи проводят с ними проверочные мероприятия", — сказала она.