В Приэльбрусье восстановили прерванное из-за ветра энергоснабжение

НАЛЬЧИК, 25 окт – РИА Новости. Специалисты восстановили прерванное в результате сильного ветра электроснабжение в Приэльбрусье, сообщает пресс-служба администрации Эльбрусского района Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что из-за порывистого ветра в районе поляны Чегет в четверг дерево рухнуло на воздушные линии электропередачи, нанеся значительные повреждения. В связи с этим была прекращена подача электроэнергии в селение Терскол и на поляны Азау, Чегет и Больших нарзанов.

"Энергоснабжение в Приэльбрусье восстановлено, все системы работают в штатном режиме. Жилые дома, туристическая инфраструктура и социальные объекты селения Терскол и туристических полян Азау, Чегет, Большие нарзаны снабжены электричеством", — говорится в сообщении.

Ранее региональное ГУ МЧС предупреждало о том, что в ближайшие сутки на территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 20-23 метров в секунду, а в горных районах — до 29 метров в секунду.