В рязанской области будут судить гинеколога за смерть новорожденного

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Врач, обвиняемая в причинении смерти новорожденному по неосторожности, предстанет перед судом в Рязанской области, сообщает пресс-служба СК РФ по области в четверг.

Согласно данным следствия, 21 октября 2017 года в районную больницу в поселке Шилово на 39-й неделе беременности обратилась местная жительница с жалобой на боль внизу живота. Были установлены показания для проведения "кесарева сечения", но дежурный врач провел операцию несвоевременно, из-за чего новорожденный скончался.

Акушер-гинеколог обвиняется в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемая не признала свою вину. "Вместе с тем проведенными судебными экспертизами установлена причинно-следственная связь между смертью младенца и ненадлежащим оказанием медицинской помощи роженице", — уточняется в сообщении ведомства.