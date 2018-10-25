В селе Агой Туапсинского района восстановили газоснабжение

КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Энергетики восстановили газоснабжение в квартале "Рассвет" села Агой Туапсинского района, которое было нарушено в результате подтопления, сообщает администрация Краснодарского края.

Ранее со ссылкой на региональное министерство ТЭК и ЖКХ администрация региона сообщала о восстановлении газоснабжения около 700 потребителей в центральной части Туапсе, прерванного накануне из-за смыва опор газопровода.

"Завершены работы по восстановлению газоснабжения 30 абонентам в квартале жилой застройки "Рассвет" села Агой Туапсинского района, где был поврежден газопровод низкого давления", — говорится в сообщении. Специалисты продолжают устранять повреждения газопроводов в Туапсинском районе и Лазаревском районе Сочи.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Сейчас в Туапсинском районе идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидаций последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.