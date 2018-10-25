Восстанавливать газоснабжение в Сочи начнут после спада воды

КРАСНОДАР, 25 окт – РИА. Работы по восстановлению газоснабжения в поселке Волконка в Лазаревском районе Сочи, где без газа остались 320 домов, энергетики планируют после спада воды, сообщает администрация Краснодарского края.

Специалисты продолжают устранять повреждения газопроводов в Туапсинском районе и Лазаревском районе Сочи. Ранее со ссылкой на региональное министерство ТЭК и ЖКХ администрация региона сообщала о восстановлении газоснабжения без малого 700 потребителей в центральной части Туапсе, прерванного накануне из-за смыва опор газопровода, и в одном из жилых кварталов села Агой Туапсинского района, где был поврежден газопровод низкого давления.

"В поселке Волконка Лазаревского района Сочи произошло повреждение газопровода высокого давления. Временно прекращена подача газа в 320 домовладений", — сообщает администрация края, приводя данные профильного министерства.

"Приступить к восстановительным работам газопровода в настоящее время не предоставляется возможным в связи с погодными условиями, сопровождающимися высоким уровнем воды. Специализированные службы мобилизованы и готовы приступить к ремонтным работам после спада воды", — говорится в сообщении.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Сейчас в Туапсинском районе идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля хода ликвидаций последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.