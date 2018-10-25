Прокуратура требует возбудить дело на замглавы Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Прокуратура требует возбудить уголовное дело против первого замглавы Челябинска Юрия Параничева, по требованию которого, как считает ведомство, был заключен договор о вывозе мусора с организацией, не имеющей для этого достаточно ресурсов, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

Прокуратура считает, что замглавы города превысил должностные полномочия, а также что в Челябинске был незаконно введен режим ЧС в связи невывозом мусора.

Как сообщалось, по поручению прокурора области проводится проверка соблюдения законодательства в сфере сбора и вывоза твердых бытовых отходов с контейнерных площадок города.

"По результатам проверки выявлены факты превышения должностных полномочий со стороны первого заместителя главы Челябинска Юрия Параничева при определении ООО "Центр коммунального сервиса" в качестве подрядной организации МУП "ГорЭкоЦентр". Должностное лицо, не приняв действенных мер по поиску иных подрядных организаций… с явным превышением своих полномочий потребовал от директора МУП "ГорЭкоЦентр" Игоря Галичина заключить договоры на вывоз отходов с данным ООО", — говорится в сообщении.

Прокуратура уточняет, что Параничев действовал в интересах ООО "ЦКС" и знал о недостатке спецтехники по вывозу мусора, отсутствии нужного количества трудовых, финансовых ресурсов данной организации для выполнения работ.

Кроме того, установлено, что 18 сентября, приступив к выполнению работ в рамках заключенных договоров, ООО "ЦКС" не в полном объеме исполняло взятые на себя обязательства, в результате в Челябинске 25 сентября был незаконно введен инициированный первым замглавы Челябинска режим чрезвычайной ситуации, добавляет прокуратура.

Прокуратура города установила, что с ряда объектов, обслуживаемых ООО "ЦКС", вывозились отходы другими подрядными организациями в рамках оплачиваемых из бюджета контрактов.

По данному факту в следственное управление СКР по Челябинской области направлено постановление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает прокуратура.

Кроме того, выявлено, что организации ненадлежаще осуществляли данную деятельность. "Они, предоставляя недостоверную информацию об оказанных услугах, неправомерно снизив издержки, связанные с необходимостью размещения отходов на объектах, включенных в госреестр размещения отходов, незаконно сберегли полученные от граждан денежные средства в размере более 1 миллиона рублей", — уточняется в сообщении.

По данному факту прокурором города в УМВД России по Челябинску направлено постановление, где поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает пресс-центр.

В Челябинске с 25 сентября по 8 октября действовал режим чрезвычайной ситуации из-за невывоза мусора с контейнерных площадок, власти объяснили это тем, что 11 перевозчиков из 16 в одностороннем порядке перестали вывозить мусор, заявляя, что их не устроил существующий тариф. На решение проблемы власти города направили 14 миллионов рублей. Также по решению губернатора из областного бюджета было направлено более 88 миллионов рублей.