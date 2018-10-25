В центральной части Туапсе восстановили газоснабжение

КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Газоснабжение в центральной части Туапсе, которое было нарушено в результате подтопления, восстановлено, сообщает администрация Краснодарского края.

"По состоянию на 14 часов газоснабжение потребителей — 691 абонента в центральной части Туапсе — осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении. Уточняется, что подача газа была прервана накануне из-за смыва опор газопровода.

Как сообщает администрация со ссылкой на региональное министерство ТЭК и ЖКХ, в настоящее время устраняются повреждения газопроводов в Туапсинском районе и Лазаревском районе Сочи.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Сейчас в Туапсинском районе идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидаций последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится.