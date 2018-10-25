Рассмотрение дела Серебренникова отложили до 7 ноября

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мещанский суд Москвы перенес с сегодняшнего дня на 7 ноября рассмотрение дела режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях в "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Слушание дела отложить на 7 ноября 9.30", — решила судья Ирина Аккуратова.

Такое решение суд принял из-за болезни адвоката Ксении Карпинской, которая защищает бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского.

Дело будет слушаться в открытом режиме. Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу предъявленного обвинения, после чего подсудимые выкажут свое отношение к нему. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.

Как полагает следствие, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, виновными себя не считают. Сам Серебренников в начале расследования был помещен под домашний арест, с тех пор мера пресечения неоднократно продлялась.