В ХМАО из школы эвакуировали около 1300 детей из-за замыкания проводки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 окт — РИА Новости. По меньшей мере 1300 детей эвакуировали из школы в Нефтеюганске (ХМАО) в четверг из-за короткого замыкания проводки, сообщает региональное управление МЧС.

Оповещение о срабатывании пожарной сигнализации в школе №3 поступило диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона около 11 часов (9.00 мск).

"Немедленно к зданию был направлен дежурный караул. Через 4 минуты к месту вызова прибыли семь единиц техники, 25 человек личного состава от МЧС России, персонал учебного заведения оперативно провел эвакуацию 1300 обучающихся", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в одном из помещений цокольного этажа, которое не задействовано в образовательном процессе, случилось короткое замыкание проводки без последующего горения. Пострадавших нет, занятия в школе возобновились во второй половине дня. Информация об аварийной работе электропроводки передана в обслуживающую организацию, добавили в МЧС.

Это второй подобный инцидент в школах Югры за последние две недели. Так, 11 октября из школы в Сургуте из-за короткого замыкания проводки эвакуировали более 700 учащихся.