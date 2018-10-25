Глава МЧС облетит зону подтопления на Кубани

Жители на улице в Туапсе, подтопленной в результате сильных дождей

Жители на улице в Туапсе, подтопленной в результате сильных дождей

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев совершит облёт зоны чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае, сложившейся в результате затопления, и примет участие в заседании оперативного штаба, сообщает администрация региона.

"В Туапсе вылетел глава МЧС России Зиничев Евгений Николаевич для личного контроля ликвидаций последствий подтопления. В рамках работы оперативной группы МЧС России будет произведен облёт зоны чрезвычайной ситуации для оценки обстановки в населенных пунктах и объектах, наиболее пострадавших от сильных осадков, и принятию дополнительных решений по проведению аварийно-восстановительных работ" – говорится в сообщении.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Сейчас в Туапсинском районе осуществляются подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.

Как сообщают региональные власти, неблагоприятная погода сохранится в Краснодарском крае до конца суток 25 октября.