Власти Кубани зарезервируют миллиард рублей для пострадавших от стихии

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился зарезервировать один миллиард рублей на выплаты пострадавшим от разгула стихии, сообщает администрация региона.

"Глава края поручил вице-губернатору Игорю Галасю зарезервировать средства в размере один миллиард рублей для выплат", — говорится в сообщении.

"Стихия пройдет, и людям понадобятся деньги. Они должны без задержек получить компенсации. Нормативная база на возмещение ущерба должна быть готова в течение суток", – приводит пресс-служба администрации края слова губернатора, сказанные им в ходе заседания по ликвидации последствий стихии на Кубани, прошедшего сегодня в Туапсе.

"Сформированы мобильные группы по оценке ущерба от ЧС, они обследуют пострадавшие помещения, составляют акты. Эта работа поможет своевременно произвести выплаты", – цитирует Кондратьева пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Для контроля хода ликвидации последствий циклона на Кубань вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.