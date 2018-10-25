В Челябинской области ищут вандалов, бросивших венок в Вечный огонь

ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Полиция ведет поиск подозреваемых, бросивших венок в Вечный огонь на мемориале в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Стало известно, что два человека взяли на мемориале венок и бросили его в Вечный огонь.

"С места происшествия изъято видео. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправного деяния", — сказала собеседница агентства.

Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, уточнила она.