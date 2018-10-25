Рабочие рассчитывают отремонтировать дорогу в Сочи за двое суток

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Основные силы дорожных рабочих стянуты в Лазаревский район Сочи, где в результате обильного паводка на реке Макопсе разрушен 20-метровый участок подхода к мосту, сообщает Упрдор "Черноморье", добавляя, что при благоприятных условиях движение по этому участку будет восстановлено в течение 48 часов.

За минувшие сутки в результате аномальных ливневых дождей и схода стоковых вод подтопленными оказались пять участков федеральной трассы А-147. По состоянию на 12.00 мск четверга, на четырёх из них, а также на всём протяжении автодороги на Красную поляну движение автотранспорта обеспечено в штатном режиме.

"Основные силы и средства стянуты в Лазаревский район Сочи, где в результате обильного паводка на реке Макопсе разрушен 20-метровый участок подхода к мосту на 91-м км трассы А-147 Джубга — Сочи", — отмечает Упрдор. Сообщается, что автомобильное сообщение между Туапсе и большей частью Лазаревского района Сочи прекращено с 0.40 мск четверга, последствия ЧС ликвидируют 45 единиц техники и 20 дорожных рабочих.

"В настоящее время специалисты устраивают ограждающие конструкции… для последующего восстановления земляного полотна и дорожной одежды… Дополнительную технику сейчас перебрасывают в зону подтопления", — информирует управление.

Упрдор также отмечает, что работы осложняет сильный дождь. "При благоприятных погодных условиях и снижении уровня воды в реке специалисты рассчитывают обеспечить проезд через реку Макопсе в течение 48 часов", — говорится в сообщении. Дорожники призывают водителей учитывать погодные условия и отложить поездки на личном транспорте на дальние расстояния.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Сейчас в Туапсинском районе осуществляются подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.