Власти Ставрополья направили автобус за детьми в застрявшем в Туапсе поезде

НАЛЬЧИК, 25 окт — РИА Новости. Власти Ставропольского края направили автобус за детским ансамблем, участники которого находятся в поезде, который остановился в Туапсе из-за сложных погодных условий, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Из-за подтопления путей задержано движение 15 поездов и трех электричек. Для контроля за ходом ликвидаций последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.

"Группа воспитанников детской хореографической школы Ставрополя в сопровождении взрослых возвращалась на поезде после конкурса из Сочи. В ночь на 25 октября из-за сложной погодной ситуации произошла задержка движения поезда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для возвращения детей и взрослых в Туапсе направлен автобус, который уже находится в Краснодарском крае. "На место из Ставропольского края выехала группа сотрудников краевого и городского МЧС, в ее составе также находится психолог", — уточняет пресс-служба.

По ее данным, планируется, что в течение дня дети вернутся домой. "Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров держит ситуацию на личном контроле", — подчеркивает пресс-служба.