Прокуратура обжаловала продление ареста фигуранту дела "Зимней вишни"

НОВОСИБИРСК, 25 окт — РИА Новости. Прокуратура и адвокат обвиняемого в халатности по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово начальника караула второй пожарно-спасательной части Сергея Генина обжаловали продление его ареста до 25 декабря, сообщает Кемеровский облсуд.

"Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы адвоката и апелляционного представления прокурора на постановление Кемеровского областного суда от 08.10.2018 о продлении срока содержания под стражей в отношении Генина С. В. назначено на 26 октября 2018 года на 11.00", — говорится в сообщении.

Кемеровский областной суд 8 октября удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Генину до 25 декабря. До этой же даты арестованы большинство фигурантов дела. Защита добивается меры пресечения, не связанной с содержанием пожарного под стражей. В суде РИА Новости не смогли уточнить, какую меру пресечения для пожарного будет просить прокуратура.

Следствие обвиняет Генина в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания ТРЦ. По версии СК РФ, при пожаре он "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время", что привело к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".

В интернете продолжается сбор подписей в защиту пожарных, ставших фигурантами этого дела – Генина и начальника службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Кузбассу Андрея Бурсина, также обвиняемого в халатности и арестованного.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта и унес 60 жизней. Фигурантами уголовного дела в настоящее время являются 12 человек, среди них — владельцы и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.