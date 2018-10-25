В Туапсе начали восстанавливать поврежденный при затоплении водопровод

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Аварийные бригады приступили к восстановлению повреждённого в ходе затопления магистрального водопровода в Туапсе, сообщает администрация Краснодарского края.

"В городе в результате ливней произошло повреждение магистрального водопровода на участке от Мессажая до моста на улице Сочинской. Сейчас аварийные бригады занимаются его восстановлением", — информирует пресс-служба администрации.

Также сообщается о подтоплении насосной станции на НПЗ, из-за чего временно прекращена подача воды в микрорайоны Грознефть и Звездный.

"Бригады НПЗ откачали воду, к восстановлению приступят коммунальщики. Временно в микрорайон Звездный вода подается из резервуара", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об открытии горячей линии по подвозу питьевой воды в пострадавшие от затопления территории. В Туапсе питьевую воду уже доставляют по 48 адресам. Пострадавшим в других территориях подвоз воды организуется по заявкам.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Сейчас в Туапсинском районе осуществляются подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Как сообщают региональные власти, неблагоприятная погода сохранится в Краснодарском крае до конца 25 октября.