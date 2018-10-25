В семи школах и садах Сочи отменили занятия из-за обильных осадков

СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Обильные осадки утром в четверг стали причиной отмены занятий в семи школах и садах Сочи, в нескольких учреждениях ведутся работы по восстановлению водо- и электроснабжения, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее сообщалось, что в связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Для контроля хода ликвидации последствий циклона на Кубань вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.

"Из-за обильного количества осадков сегодня утром занятия отменены в семи образовательных учреждениях курорта. На прилегающей территории восьми организаций образования курорта выявлено подтопление, однако стоит отметить, что внутрь зданий вода не поступала", — заявили в мэрии.

В сообщении отмечается, что в нескольких школах и садах ведутся работы по восстановлению коммуникаций.

"Сейчас ведутся работы по восстановлению электроэнергии в 21 учреждении образования Лазаревского и Адлерского районов. В двух организациях Лазаревки специалисты восстанавливают водоснабжение. Деревья, упавшие ночью из-за разгула стихии на территории сочинских школ и детских садов, спасатели уже убирают", — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что ситуация находится под контролем руководителя профильного ведомства Ольги Медведевой и лично главы Сочи Анатолия Пахомова.