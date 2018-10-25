Росгвардия помогает эвакуировать население в зоне подтопления на Кубани

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии участвуют в эвакуации населения и охране имущества в зоне подтопления на Кубани, сформированы резервы из сотрудников на случай осложнения обстановки, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Для контроля хода ликвидаций последствий циклона на Кубань вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.

"Сотрудники ОМОН главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю и военнослужащие специального моторизованного полка Южного округа войск национальной гвардии РФ (г. Краснодар) принимают участие в ликвидации последствий наводнения в Туапсинском и Апшеронском районах Кубани", — говорится в сообщении.

Отмечается, что росгвардейцы со спецтехникой и плавсредствами помогают эвакуировать население и имущество в зоне подтопления. Также для охраны имущества граждан увеличено число групп районного отдела вневедомственной охраны Росгвардии.

Добавляется, что сформированы резервы из сотрудников и военнослужащих подразделений Росгвардии в городах Краснодар и Сочи на случай осложнения обстановки.