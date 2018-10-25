Во Владикавказе сильный ветер частично сорвал крыши с трех зданий

НАЛЬЧИК, 25 окт — РИА Новости. Сильный ветер частично сорвал крыши с трех зданий и повалил девять деревьев во Владикавказе, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

"В единую дежурно-диспетчерскую службу Владикавказа продолжают поступать звонки от граждан. По имеющейся информации, из-за порывов сильного ветра в ряде районов города произошел повал девяти деревьев и частичный срыв крыш с трех зданий. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Ведомство также просит местных жителей воздержаться от прогулок в лесопарковой зоне Владикавказа (район Сапицкой), где наблюдается ряд обрывов линий электропередачи.

"В ликвидации последствий порывов сильного ветра задействованы сотрудники МЧС, коммунальных служб, аварийные бригады энергетиков", — уточняется в сообщении.

Ранее региональное ГУ МЧС предупреждало о том, что в ближайшие сутки на территории Северной Осетии ожидаются сильные дожди с грозой и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду. Неблагоприятный погодный прогноз сохраняется на ближайшие двое суток.