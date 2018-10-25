В Петербурге девочка попала в реанимацию после удара качелями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Десятилетняя девочка попала в реанимацию после удара качелями на детской площадке в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, идет проверка, сообщает в четверг городская прокуратура.

Как уточняет ведомство, несчастный случай произошел 21 октября на Бестужевской улице в районе дома 79.

"Ребенок получил травмы во дворе дома в результате удара металлической частью качели на детской площадке. В результате полученных травм несовершеннолетняя помещена в реанимацию", — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе проверки со стороны надзорного ведомства установлено, что качели были установлены компанией "Городское дворовое строительство" в рамках работ по благоустройству территории по заказу муниципального образования Полюстрово.

"Прокуратура даст оценку как действиям заказчика работ, так и исполнителя, в части соблюдения требований при установке качелей и их безопасности для использования", — отмечает ведомство.