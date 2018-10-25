В Сочи более 70 придомовых территорий остаются подтопленными

СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Семьдесят шесть придомовых территорий в Сочи остаются подтопленными, отключено 20 трансформаторных подстанций, от газоснабжения отрезаны 320 домов в поселке Волковка, рассказали в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что в связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Для контроля хода ликвидаций последствий циклона на Кубань вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.

"В среднем по городу за ночь выпало около 76 миллиметров осадков. Гидродатчики, свидетельствующие о резком подъеме воды, сработали на 21 реке. Остаются подтопленными 76 придомовых территорий", — заявили в мэрии, добавив, что проблемы с газом и электричеством еще решаются.

"На данный момент отключено 20 трансформаторных подстанций, в основном в Лазаревском районе. Из-за повреждения газовой трубы отрезаны от газоснабжения 320 домов в поселке Волковка. В пунктах временного содержания находятся 10 человек. Всю ночь работал оперативный штаб, благодаря слаженной работе всех служб человеческих жертв и тяжелых последствий на территории Сочи удалось избежать", — уточнили в администрации.

Как заявили в МУП Сочи "Водоканал", в настоящее время без воды остаются несколько сочинских сел.

"В связи с аварией на водоводе диаметром в русле реки Хобза произведено временное отключение водоснабжения абонентов в поселках Хобза и Горное Лоо. Аварийные работы осложнены подъемом воды в реке Хобза. К социально значимым объектам организован подвоз чистой питьевой воды двумя автоцистернами", — сообщили в пресс-службе предприятия.

Также из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии на водопроводных насосных станциях "Сергей-Поле", "Волконка", "Солоники", "Приморский", "Верхневеселое", добавили в "Водоканале".

"В связи с этим возможно пониженное давление вплоть до полного отсутствия водоснабжения у абонентов в поселках Сергей-Поле, Волконка, Солоники, а также в совхозе "Приморский" на улицах Звездная, Гвоздик, в селе Верхневеселое на улицах Ворошиловоградская (частично), Черновицкая, Блинова, Челябинская", — отметили в компании.