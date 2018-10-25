Для ликвидации последствий стихии на Кубани направили еще 100 спасателей

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Аэромобильная группировка Донского спасательного центра из 100 спасателей и 27 единиц техники направлена для устранения последствий подтопления в Краснодарском крае, сообщил исполняющий обязанности заместителя министра МЧС России Виктор Яцуценко.

"Донской спасательный центр (направил) аэромобильную группировку в количестве 100 человек личного состава и 27 единиц техники, начало движения через 10 минут", — сказал он на селекторном совещании.

Первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко в свою очередь доложил, что всего подтоплено 1662 домовладения — это 5993 человека, 913 детей, 1465 приусадебных участков. Погибли два человека, пострадали три человека, один считается пропавшим без вести, сказал он.

"Всего в зоне возможного подтопления 22530 тысяч домовладений с населением 72537 человек, 46 социально значимых объектов. Организована работа психологов. Во всех населенных пунктах работают оперативные группы и оценочные комиссии", — сказал Алексеенко.

Яцуценко поручил организовать перевозку пассажиров в Краснодарском крае, где из-за неблагоприятных метеоусловий задержаны 25 поездов. "Напряженная обстановка складывается на железной дороге. Связана с пассажирами, которые находятся в поездах. Как мы услышали, 25 задержанных поездов, и на сегодняшний день очень важно мобилизовать все силы, чтобы во взаимодействии с железными дорогами усилить автобусную группировку, наладить график и проводить мероприятия, связанные с перевозкой пассажиров в переформированные составы для дальнейшей отправки", — сказал он на совещании.