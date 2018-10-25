На Кубани с крыши дома эвакуировали детей, спасавшихся от затопления

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Двоих детей из Хадыженска в результате затопления спасатели эвакуировали с крыши дома на катамаране, уровень воды в отдельных затопленных местах достигает двух метров, сообщили РИА Новости в ГКУ "Кубань-СПАС".

Как отмечает спасательная служба, в Хадыженске работают четыре отряда "Кубань-СПАС", численностью 32 человека, идет эвакуация местных жителей.

"Многие люди еще ночью отказывались покинуть свои дома, но сейчас на многих участках уровень воды достигает двух метров, поэтому идет эвакуация детей, инвалидов, пожилых людей… Двоих детей спасатели эвакуировали с крыши дома по Мира, 5. Для этого к ним пришлось подбираться на катамаране", — сообщили в "Кубань-СПАСе".

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Для контроля за ходом ликвидаций последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.