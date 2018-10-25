Уроженца Ставрополья осудили на 16 лет колонии за связь с ИГ*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в четверг приговорил к 16 годам колонии уроженца Ставропольского края, который из тюрьмы организовал сбор средств другому осужденному для поездки в Сирию и участия в террористической организации "Исламское государство*", сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.

По ее словам, Бекхан Зубайраев, исповедующий радикальный ислам и поддерживающий "Исламское государство*", в апреле 2016 года отбывал уголовное наказание за участие в деятельности террористической организации в тюрьме Грац Карлау в Австрии.

"В созданной и администрируемой им закрытой группе мобильного приложения Telegram он разместил призыв о сборе денежных средств гражданину Сулейманову (осужденному в марте 2017 года), намеревавшемуся выехать на территорию Сирии для участия в террористической организации "Исламское государство*", — сказала она.

При этом Зубайраев уведомил одного из участников группы о цели сбора денег и попросил его перечислить их Сулейманову, поскольку сам этого сделать не мог. 19 апреля 2016 года этот участник группы оформил денежный перевод из Австрии в Грозный в сумме 600 евро для передачи Сулейманову.

"В соответствии с приговором Северо-Кавказского окружного военного суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет колонии строгого режима", — сказала Катькало.

*Террористическая организация, запрещенная в России.