На Кубани 27 населенных пунктов пострадали от подтопления

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. В результате обильных осадков в Краснодарском крае произошло нарушение жизнеобеспечения населения в 27 населенных пунктах, подтоплено 1662 домовладения, сообщает ГУ МЧС по региону.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Для контроля хода ликвидаций последствий циклона на Кубань вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.

"…Произошло нарушение жизнеобеспечения населения в 27 населенных пунктах. В результате подтоплено 1662 домовладения", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ведомство также отмечает, что в Туапсинском районе нарушено железнодорожное сообщение в результате схода селей на станции Чилипси и перегоне Греческий – Кривенковское, нарушено энергоснабжение в 9 населенных пунктах, нарушение коснулось 2720 домовладений.