Глава МЧС проконтролирует ликвидацию последствий подтопления на Кубани

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в Краснодарский край для контроля ликвидации последствий подтопления, сообщила пресс-служба МЧС.

Согласно сообщению, Зиничев провел совещание, в ходе которого заслушал доклады об оперативной обстановке в пострадавших от стихии районах, мерах по ликвидации последствий и восстановлению инфраструктуры. Он также отметил важность оперативного решения вопросов восстановления транспортного сообщения в пострадавших районах, в том числе железнодорожного.

"По решению главы чрезвычайного ведомства МЧС России приступило к наращиванию группировки в Туапсинском районе и Сочи. Для этого туда будут переброшены более 100 спасателей и около 30 единиц техники аэромобильной группировки ведомства. Для контроля хода ликвидаций последствий прохождения циклона в пострадавшие районы вылетает оперативная группа МЧС России во главе с министром Евгением Зиничевым", — говорится в сообщении.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, в Туапсинском районе введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы