На Кубани рассказали о сроках ремонта поврежденной трассы

СОЧИ, 25 окт — РИА Новости. Восстановление движения по федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи через пострадавшие от удара стихии районы может занять до двух суток, администрация курорта рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
Ранее сообщалось, что в результате аномального паводка на реке Макопсе в Лазаревском районе Сочи разрушен 20-метровый участок федеральной трассы, движение на дороге А-147 Джубга-Сочи прервано.
"В районе населенного пункта Макопсе поврежден мост – разрушено дорожное полотно, размыта одна из опор. К месту происшествия стянута техника, однако высокий уровень воды пока не позволяет начать восстановительные работы. Они начнутся, как только спадет вода", — говорится в сообщении мэрии.
Как уточняют городские власти, также на федеральную трассу сошли сели в районе населенных пунктов Аше и Советквадже.
"По расчетам специалистов, полноценное восстановление движения по федеральной трассе через пострадавшие от удара стихии районы может занять до 2-х суток", — сообщает администрация.
В пресс-службе добавили, что ударом стихии от прибрежной части отрезало населенные пункты Марьино, Наджиго, Калеж, Лыготх.
"В Марьино смыло временный проезд на краевой дороге, специалисты пока не могут приступить к восстановительным работам из-за высокого уровня воды. Около 300 метров дорожного полотна смыло на дороге в населенный пункт Наджиго. Подмыло мост, через который пролегает дорога к аулам Калеж и Лыготх", — говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что в Лазаревском районе за ночь повалило порядка 30 деревьев.
"В Адлерском и Лазаревском районах есть локальные подтопления частных домовладений, созданные утром районными администрациями комиссии начнут подворовые обходы для оценки ущерба. Локальные подтопления в Адлерском районе – на трассе перед магазином "Фара" и около ЖД вокзала", — добавили в пресс-службе.
По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, дорога федерального значения А-147 Джубга-Сочи частично перекрыта в Адлерском районе Сочи, в районе пансионата "Изумруд".
"В связи с подтоплением и обильными осадками в Адлере, на улице Ленина в районе пансионата "Изумруд" частично перекрыта дорога федерального значения А-147 Джубга-Сочи. Сотрудники ГИБДД обеспечивают реверсивное движение и осуществляют регулировку движения на подтопленных участках до устранения последствий ЧС", — говорится в сообщении ведомства.